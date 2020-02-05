ПФР заказал работу с лицевыми счетами граждан компании без работников и сайта

Пенсионный фонд определил подрядчика на 20-миллионный проект, касающийся перевода его работы с лицевыми счетами на «Эльбрусы». Безальтернативным победителем тематического конкурса стала компания «Лантана текнолоджи». Подобным проектом она уже занималась, но подозрительно: у компании нет действующего сайта, а во время работы над прошлыми проектами в ней трудился всего один человек, выяснил cnews.ru.

Еще странность. «Лантана текнолоджи» с ценовым предложением в 21,4 млн руб. оказалась единственным участником процедуры. Такие конкурсы должны признаваться несостоявшимися, но это не помешало тендерной комиссии принять решение о заключении контракта именно с этим безальтернативным претендентом. Исполнение контракта продлится до конца 2020 г.

С ПФР ей работать не в первой. Когда в 2017 г. ПФР приступил к полноценному использованию платформы «Эльбрус» в своей автоматизированной системе нового поколения АИС ПФР-2, подрядчиком в двух проектах также выступила «Лантана». Компания также побеждала в 20-миллионном конкурсе МИЦ ПФР на развитие и сопровождение ПО, задействованного на программно-аппаратной платформе «Эльбрус».

По данным ЕГРЮЛ ООО «Лантана текнолоджи» было зарегистрировано 24 августа 2012 в Обнинске Калужской области. Единственным учредителем на данный момент числится Татьяна Сергеевна Розинкова. Гендиректором заявлен Игорь Арковой, который также выступает гендиректором обнинских фирм «Тевит» и «Атомприбор». На момент публикации материала ни одного действующего интернет-сайта компании cnews.ru не обнаружили.

На ресурсе lantana-tec.ru (на него ссылается ряд справочников) посетителей встречала надпись «Хостинг сайта временно приостановлен. Если вы владелец данного ресурса, то для возобновления работы сайта вам необходимо продлить действие услуги хостинга». Сейчас сайт открывается, но до смешного пустой, содержит лишь контакты и список предоставляемых услуг.

По сведениям веб-архива web.archive.org, в 2018 г. с сайта lantana-tec.ru стояла безусловная переадресация на сайт a-pribor.ru, принадлежащий вышеупомянутому «Атомприбору». Сейчас он также не работает – посетителей встречает идентичное сообщение о приостановке хостинга. Однако по архивным записям видно, что ранее на нем было указано, что «Атомприбор» с «Лантаной текнолоджи» образуют единую группу компаний. Стопроцентным учредителем «Атомприбора» заявлен Павел Сергеевич Розинков (отчество и фамилия – как у учредителя «Лантаны»).

По информации сервисов проверки контрагентов, по итогам 2018 г. (то есть уже после начала работы над вышеупомянутыми проектами ПФР) среднесписочная численность сотрудников «Лантаны» равнялась одному человеку, «Атомприбора» – четырем. При этом, по итогам этого же года, выручка «Лантаны» составила 68 млн руб. при уровне чистой прибыли в 290 тыс. руб., выручка «Атомприбора» — 72,4 млн руб. с прибылью в 5 млн руб.

За «Лантаной» числится как минимум 41 госконтракт; основной заказчик — МИЦ ПФР. За «Атомприбором» — 24 госконтракта; основной заказчик — ПФР.

Для ПФР вот такая странная компания должна создать на «Эльбрусе» платформу функционирования электронных сервисов обработки данных лицевых счетов. А также обеспечить процесс сбора и хранения данных лицевых счетов, а также сведения форм, подаваемых в рамках сдачи единой отчетности, хранящихся в АИС ПФР-2. Есть еще много работы по реорганизации и укладке лицевых счетов, оформленных в старом формате.