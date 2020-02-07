Как учитывать расходы на лизинг при переходе с УСН «доходы» на «доходы минус расходы»

При УСН можно уменьшить доходы на арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том числе принятое в лизинг) имущество.

Согласно пункту 4 статьи 346.17 НК при переходе налогоплательщика, применяющего УСН, с объекта налогообложения в виде доходов на объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, расходы, относящиеся к налоговым периодам, в которых применялся объект налогообложения в виде доходов, при исчислении налоговой базы не учитываются.

При этом в соответствии с пунктом 2 статьи 346.17 Кодекса расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты.

Учитывая изложенное, при переходе налогоплательщика, применяющего УСН, с объекта «доходы» на объект «доходы минус расходы», расходы по уплате лизинговых платежей, которые произведены после указанного перехода, учитываются при исчислении налоговой базы по УСН с объектом «доходы минус расходы».

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-11-11/2938 от 21.01.2020.