Мужчинам хватит и одной жены: итоги опроса

Сегодня завершился опрос, который мы провели среди клерков на тему многоженства.

Напомним, инициативный гражданин выступил с предложением ввести в России многоженство, что, по его мнению, улучшит демографическую ситуацию.

Однако наши читатели восприняли такую идею в штыки. 76 % опрошенных заявили, что это полный бред.

Однако нашлись и те, кому эта идея не кажется такой уж и бредовой. 14 % респондентов отметили, что это явление все равно де-факто существует. Так почему бы его не узаконить?

В комментариях к опросу — буря.

Клерки, в том числе, выдвигают альтернативное предложение — ввести в России многомужество. Это как раз более будет способствовать улучшению демографии, отмечают наши читатели.

Прокормить много женщин и много детей одному мужчине будет трудновато. Многие и одну женщину с одним ребенком не очень в состоянии содержать. А вот когда несколько мужчин содержат одну женщину и всех ее детей, это уже другое дело. Вскладчину им это будет проще.

Впрочем, это еще цветочки... Как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров... Комментируя это революционное предложение, наши читатели попутно обсудили не только взаимоотношения мужчин и женщин, в том числе сексуальные, но и даже оргазм мышей...