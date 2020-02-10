Клерки пока не готовы перейти на электронные трудовые книжки

До конца 2020 работники должны определиться, какую трудовую книжку они хотят — электронную или бумажную.

Мы провели опрос, в ходе которого выяснили, какой вариант предпочитают наши читатели.

Примечательно, что о желании перейти на электронную трудовую заявили всего 7 % опрошенных. По их мнению, нет смысла сопротивляться прогрессу.

Ровно половина клерков — люди осторожные. Они не исключают переход на электронную трудовую, но пока заняли выжидательную позицию. Как говорится, война план покажет...

43 % респондентов в категоричной форме заявили, что отдают предпочтение бумажному варианту, потому что это надежнее.