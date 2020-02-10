Минфин не намерен сдавать позиции по вопросу НДС с кормовых добавок

В Минфин поступил очередной запрос на тему применения ставки НДС 10 % по кормовым добавкам.

Напомним, в данный момент в соответствии с НК комбикорма, ввозимые в Россию, облагаются НДС в 10 %. В 2018 году вышло Постановление Правительства № 1487, которое уточняло, что к комбикормам относятся кормовые добавки, соответственно они также облагаются НДС в 10 %, однако действует оно только с апреля 2019 года.

В очередном письме от 28.10.2019 № 03-07-07/82697 Минфин поясняет, что до 1 апреля 2019 года при ввозе в РФ кормовых добавок применялась ставка НДС 18 % (с 1 января 2019 года — 20 %), а с 1 апреля 2019 уже 10 %.

Положения постановления № 1487 не устанавливают ретроспективного действия поправок.

В письме также сообщается, что отрицательная позиция по вопросу распространения положений постановления № 1487 на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года, Минфином направлена в Правительство.

Напомним, история со ставкой НДС по кормовым добавкам имеет скандальный оттенок.

Сначала Минфин разрешал применять НДС 10%, но потом неожиданно поменял свою позицию и бизнесмены оказались в затруднительном положении.

Подробно об этой скандальной истории мы писали в материале «С кого Минфин требует НДС за прошлые годы, и почему за это заплатим мы с вами».

В историю вмешался бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он указал на необходимость внесения изменения в Постановление Правительства № 1487, распространив его действие и на период до апреля 2019 года.

В таком же духе высказался Минсельхоз и ряд депутатов Госдумы.

Но пока, как видим, Минфин остается непреклонным и согласен на 10-процентную ставку только с 1 апреля 2019.