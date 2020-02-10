Пример работника, отсудившего 5 млн. индексации зарплаты, оказался заразительным

Недавно мы рассказывали о решении суда в пользу жителя Тюмени, которому работодатель обязан выплатить почти 5 млн. рублей.
Напомним, причиной иска стало отсутствие индексации зарплаты в течение нескольких лет. И хотя фирма регулярно платила сотруднику неплохие премии, да и зарплата его не была низкой, оформляла ему полисы ДМС, он все равно после увольнения обратился в суд и потребовал индексации, размер которой посчитал сам исходя из индекса потребительских цен.
Это решение суда оказалось весь резонансным. Россияне начали задумываться — а нельзя ли и мне также?
В частности, на портал Роструда «Онлайнинспекция.рф» обратилась работница, которая уже несколько лет трудится у ИП, а зарплату ей не индексирует. Также у ИП отсутствует локальный НПА, регулирующий этот момент.
Женщина, ссылаясь на вышеназванное решение суда, задала Роструду ряд вопросов.
1) Обязан ли ИП индексировать зарплату каждый год согласно ст.134 ТК РФ как и остальные организации?Вот что ответил Роструд:
2) Если да, то можно ли просить возмещения недополученной суммы за прошлые года, как это сделал житель Тюмени?
1. Любой работодатель (в том числе ИП) обязан регулярно проводить индексацию заработной платы работникам в порядке, установленном колдоговором, соглашением и/или локальным нормативным актом организации.Отметим, что в своем ответе Роструд умалчивает один момент: как быть, если у работодателя в принципе отсутствует нормативный документ, регулирующий порядок индексации. Ведь на нет, как говорится, и суда нет...
2. Если работодатель нарушил порядок индексации заработной платы, установленный колдоговором, соглашением и/или локальным нормативным актом организации, то работник вправе потребовать от работодателя выплаты задолженности по заработной плате с учетом индексации.