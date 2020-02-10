Пример работника, отсудившего 5 млн. индексации зарплаты, оказался заразительным

Недавно мы рассказывали о решении суда в пользу жителя Тюмени, которому работодатель обязан выплатить почти 5 млн. рублей.

Напомним, причиной иска стало отсутствие индексации зарплаты в течение нескольких лет. И хотя фирма регулярно платила сотруднику неплохие премии, да и зарплата его не была низкой, оформляла ему полисы ДМС, он все равно после увольнения обратился в суд и потребовал индексации, размер которой посчитал сам исходя из индекса потребительских цен.

Это решение суда оказалось весь резонансным. Россияне начали задумываться — а нельзя ли и мне также?

В частности, на портал Роструда «Онлайнинспекция.рф» обратилась работница, которая уже несколько лет трудится у ИП, а зарплату ей не индексирует. Также у ИП отсутствует локальный НПА, регулирующий этот момент.

Женщина, ссылаясь на вышеназванное решение суда, задала Роструду ряд вопросов.

1) Обязан ли ИП индексировать зарплату каждый год согласно ст.134 ТК РФ как и остальные организации? 2) Если да, то можно ли просить возмещения недополученной суммы за прошлые года, как это сделал житель Тюмени?

Вот что ответил Роструд:

1. Любой работодатель (в том числе ИП) обязан регулярно проводить индексацию заработной платы работникам в порядке, установленном колдоговором, соглашением и/или локальным нормативным актом организации. 2. Если работодатель нарушил порядок индексации заработной платы, установленный колдоговором, соглашением и/или локальным нормативным актом организации, то работник вправе потребовать от работодателя выплаты задолженности по заработной плате с учетом индексации.

Отметим, что в своем ответе Роструд умалчивает один момент: как быть, если у работодателя в принципе отсутствует нормативный документ, регулирующий порядок индексации. Ведь на нет, как говорится, и суда нет...