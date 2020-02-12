Как считать НДФЛ при продаже подаренной квартиры

Сын получил в подарок квартиру, затем подарил ее отцу, после чего отец решил ее продать. Как считать НДФЛ с дохода от продажи? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме от 15.01.2020 № 03-04-05/1344.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 НК налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета при продаже квартиры в размере 1 000 000 рублей.

Вместо получения этого вычета налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.

Начиная с доходов, полученных в 2019 году действует новое правило в отношении доходов от продажи имущества, подученного в дар или по наследству.

В составе расходов учитываются также документально подтвержденные расходы наследодателя (дарителя) на приобретение этого имущества, если такие расходы не учитывались наследодателем (дарителем) в целях налогообложения.

Учитывая изложенное, облагаемый налогом доход от продажи имущества, полученного в дар и проданного после 1 января 2019 года, может быть уменьшен на документально подтвержденные расходы дарителя на приобретение этого имущества.

Вместе с тем из текста обращения следует, что квартира дарителем (сыном) ранее получена в дар, в этой связи расходы дарителя (сына) на приобретение квартиры отсутствуют.

Таким образом, доход налогоплательщика, полученный от продажи квартиры, может быть уменьшен на сумму имущественного налогового вычета, не превышающую в целом 1 000 000 рублей.