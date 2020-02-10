Мошенники изменили сценарий развода. Деньги с карт воруют по-новому

Мошенники придумали новый способ хищения денег со счетов банковских клиентов. Подробности узнала газета «Известия».

Клиенту банка звонят и сообщают, что в ближайшее время закроют банковский счет. Узнают, в каком отделении и в какое время/дату клиент хочет осуществить операцию. Если клиент отвечает, что ничего закрывать не собирается, ему предлагают «спасти» средства с помощью перевода на «безопасный счет».

Далее мошенники просят назвать пришедший на смартфон код или реквизиты банковской карты. Это, конечно, именно та информация, которая помогает мошенникам обчистить счет.

Помните, ни в коем случае нельзя сообщать незнакомцам свои персональные данные (например, три цифры на обратной стороне карты или срок действия пластика), разовые пароли, которые приходят по СМС.