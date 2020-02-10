Банки по два раза проверяют платежи от 100 тыс. под страхом штрафов по 115-ФЗ

ЦБ заставляет банки делать двойную работу под страхом диких штрафов за нарушение того самого 115-ФЗ. Думали, что это сказки, пока не получили подтверждение от ряда банкиров, прошедших проверку ЦБ за последние 12 месяцев, передает телеграмм-канал «Тот самый 115-ФЗ». Суть в следующем.

Банки должны сообщать в РосФинмониторинг обо всех расходных операциях некоммерческих организаций на сумму от 100 тыс. руб.

Как делали банкиры: НКО со своего счета заплатил своему контрагенту, банк – сообщил. Всё.

Теперь же ЦБ требует, чтобы банки выявляли расходные операции своих клиентов по счетам других банков. Как это возможно? Да легко. Банк увидел зачисление на счет своего клиента от НКО из другого банка и должен выяснить, а не является ли данная НКО одновременно клиентом нашего банка. Такие случаи не редкость, никто же не запрещает одному лицу иметь несколько счетов. И так же по другим операциям обязательного контроля.

Такой же подход к идентификации выгодоприобретателей (третьих лиц, за которых идет оплата). Если из другого банка пришли деньги на вашего клиента, а плательщик также имеет у вас счет, то вы должны идентифицировать выгодоприобретателя, несмотря на то, что плательщик платит из другого банка.

Логика у ЦБ такая – если лицо является вашим клиентом, то неважно, в каком банке это лицо проводит операцию, вы обязаны его контролировать. И если ЦБ сможет доказать, что банк мог видеть такую операцию и не сообщил – нарушение 115-ФЗ.

Вот и получается двойная работа. На клиента сообщил банк плательщика и на эту же операцию должен сообщить и банк получателя. Зачем это спам для Росфинмониторинга в виде одинаковых сведений от разных банков на один и тот же платеж – непонятно. Зато для ЦБ все понятно – отличный повод перевыполнить планы по сбору штрафов с банков. Ну а банкирам... держаться и ловить блох.