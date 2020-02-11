Соцстрах перестанет носить приставам бумажки на мизерные долги по взносам

В Государственной Думе во втором основном чтении прошел проект закона, которым незначительной признается сумма задолженности по взносам не 500, а 3 000 рублей.
Данные поправки будут внесены в закон об обязательном соцстраховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, они также изменят процедуру взыскания незначительных сумм задолженности по взносам.
Взыскание страховых взносов производится территориальными органами страховщика самостоятельно за счет денег, находящихся на счетах страхователя. При отсутствии денежных средств на счетах страхователя территориальный орган страховщика вправе взыскать страховые взносы за счет имущества страхователя через судебного пристава.
«Одновременно проект закона продлевает срок на взыскание незначительной суммы долга через приставов. В настоящее время Фонд социального страхования может вынести постановление не позднее двух лет с момента истечения срока, указанного в самом раннем требовании. С принятием поправок срок взыскания будет увеличен до трех лет. Увеличение порога суммы с 500 до 3000 рублей для обращения в суд при неуплате по страховым взносам, штрафам и пеней позволит частично разгрузить и без того перегруженную службу судебных приставов от исполнения небольших по размеру сумм задолженности», – прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.