Соцстрах перестанет носить приставам бумажки на мизерные долги по взносам

В Государственной Думе во втором основном чтении прошел проект закона, которым незначительной признается сумма задолженности по взносам не 500, а 3 000 рублей.

Данные поправки будут внесены в закон об обязательном соцстраховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, они также изменят процедуру взыскания незначительных сумм задолженности по взносам.

Взыскание страховых взносов производится территориальными органами страховщика самостоятельно за счет денег, находящихся на счетах страхователя. При отсутствии денежных средств на счетах страхователя территориальный орган страховщика вправе взыскать страховые взносы за счет имущества страхователя через судебного пристава.