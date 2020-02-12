Отменяется уведомление на уплату НДФЛ

Приказ МНС от 27.07.2004 № САЭ-3-04/440@ «О форме налогового уведомления на уплату налога на доходы физических лиц» будет признан не подлежащим применению.

Соответствующее уведомление опубликовано на федеральном портале проектов НПА.

Поясним, речь идет об уведомлении, которое налоговики должны были рассылать предпринимателям, применяющим ОСНО.

Однако, как показывает практика, фактически такие уведомления не рассылались, а предприниматели платили налог самостоятельно без напоминания со стороны ИФНС.

А сейчас в этих бланках и вовсе отпала надобность, так как порядок уплаты авансовых платежей по НДФЛ для ИП изменился.

Это связано, в том числе, с отменой декларации 4-НДФЛ. Авансовые платежи теперь уплачиваются не от суммы предполагаемого дохода, как это было раньше, а по тому же принципу, как платятся авансы по УСН.

С 2020 года ИП должны по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев исчислять сумму авансовых платежей, исходя из ставки налога, фактически полученных доходов, профессиональных и стандартных налоговых вычетов, а также с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей.

Уплата производится не позднее 25 числа следующего месяца за отчетным периодом.