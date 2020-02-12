Банки просят лишить КТС права выдавать исполнительные документы

Банкиры хотят лишить комиссии по трудовым спорам (КТС) права рассматривать индивидуальные споры работников и работодателей по выплатам.

Ассоциация российских банков (АРБ) направила письмо главе комитета Госдумы по финрынку Анатолию Аксакову с просьбой внести поправки в ст. 385 Трудового кодекса. Речь идет об исключении из компетенции КТС рассмотрения споров, «связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных в установленный срок работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений». По мнению АРБ, эти вопросы необходимо оставить в компетенции трудовых инспекторов или суда.

Как указано в пояснительной записке, в последнее время все чаще удостоверения КТС по таким спорам, имеющие статус исполнительного листа, предъявляются напрямую в банки. Причем удостоверения оформляются в простой письменной форме, не защищенной от фальсификации. Банки же «не имеют оснований и возможности проверки сведений», что позволяет «использование данного бесспорного инструмента списания денежных средств со счета в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем». В АРБ считают, что с учетом приоритетности требований удостоверений КТС недобросовестные должники оперативно и без затрат выводят денежные средства в ущерб налоговым и социальным выплатам и с нарушением прав других работников.

Банкиры говорят о проблеме не впервые, отмечает замглавы Ассоциации банков России Алексей Войлуков. В октябре 2019 года ассоциация направляла главе комитета по труду и социальной политике Ярославу Нилову предложение внести в ТК поправки с целью ликвидировать сам институт КТС или хотя бы проверять выданные им государственными инспекторами труда удостоверения. Минтруд ответил, что отмена КТС не представляется целесообразной, поскольку они выполняют социальную функцию защиты работников.

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В конце прошлого года Минюст подготовил законопроекты, наделяющие судебных приставов полномочиями по проверке удостоверений КТС, однако они до сих пор в Госдуму не внесены.