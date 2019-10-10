Тиньков дает 101%, что его банк не виноват в краже 5 млн клиента

Официальные представители банка Тинькофф уже выпускали разъяснение относительно ситуации с «хищением» 5,3 млн рублей со счета клиента. А вот и сам глава организации Олег Тиньков прокомментировал историю в Инстаграме: ошибки банка нет 101%.

По словам банкира, потерпевшие – это мошенники, которыми занимается полиция.

Напомним, что история получила широкую огласку после публикации Михаила Жуховицкого. Он рассказал историю друга, чьи деньги банк перевел неизвестным людям по удостоверениям КТС. Этот документ выдается работникам при невыплате зарплаты. Клиент банка утверждает, что КТС были сфабрикованы, людей он не знал, а банк перевел деньги, ничего не перепроверив, и без ведома владельца счета. Тинькофф банк выпустил разъяснение, раскрыв несколько моментов, которые Жуховицкий не упоминал, и тем самым завел разговор о схеме, которую обнальщики проворачивают через КТС.