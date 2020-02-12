Директора завода, не выплачивавшего зарплату, оправдали в суде

В Белгородской области суд оправдал директора завода, которого пытались осудить по статье по ч. 3 ст. 145.1 УК РФ за невыплату зарплаты работникам. О том, почему это произошло, пишет «Адвокатская газета».

Дела были заведены в августе 2018 г. и апреле 2019 г. по ч. 1 и 2 ст. 145.1 УК РФ. Позднее дела были объединены в одно производство. Следствие шло в вялотекущем режиме, но тут коллектив завода записал видеообращение к Владимиру Путину. Заметим, что работники завода директора не обвиняли, а считали так же пострадавшим от бездействия учредителей.

И тут же следователи активизировались. Буквально через день после публикации в Сети видеообращения, директора арестовали, предъявив уже более тяжкое обвинение по ч.3 ст. 145.1 УК — невыплата зарплаты из корыстной или иной личной заинтересованности, что повлекло тяжкие последствия. Работники завода записали еще одно видеообращение в пользу директора, но стало только хуже. Директора суд заключил под стражу, посчитав видеообращения к главе государства массовыми публичными акциями протеста. Впрочем, областной суд из под стражи его освободил.

Дело добралось до суда 30 января этого года. Гособвинитель настаивал на том, что директор имел реальную возможность погасить задолженность по выплате заработной платы работникам, но не стал этого делать. По мнению следствия, гендиректор завода хотел направить причитающиеся сотрудникам средства на погашение иных обязательств НПЗ, в том числе кредитных, с целью повышения своего авторитета перед контрагентами организации. Кроме того, личная заинтересованность руководителя завода заключалась также в желании сохранить должность.

Однако суд принял во внимание аргументы адвокатов обвиняемого. В тяжелом положении завода виноваты его учредители ООО «Энерготрансуголь» и ООО «Фингрупп», которые создали такую ситуацию, что предприятие не смогло работать. На письма и предупреждения руководителя завода они не реагировали, а гендиректор в силу устава и особенностей основной деятельности общества не мог изменить финансовое положение завода.

Сославшись на постановление Пленума ВС № 46 от 25 декабря 2018 г., суд оправдал директора. Поскольку для привлечения к уголовной ответственности должно быть доказано наличие у обвиняемого реальной финансовой возможности для выплаты заработной платы или отсутствие такой возможности вследствие его неправомерных действий.