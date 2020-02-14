Проверьте РСВ. Контрольные соотношения нового расчета по страховым взносам

Какие там инфраструктурные проекты? У них одна цель - всех посчитать, хотя, в действительности, э...
За три года мы, по официальным данным, потеряли примерно 900 тысяч работающих инва...
Лучше запретить бить соседям ложкой по батареям. Сделала звукоизоляцию полов, но когда моя кошка ...
Вы Вопрос точно читали? Этот "НДС" требуется отразить не на 19.05 счете как "собственный", а в ...
К сожалению, именно по этой конфигурации 1С мы не сможем предоставить правильный ответ....
Нет, я со своих поставщиков всегда трясу, если сразу не присыдают. ...
Как только закроют ЕНВД. Я закрою свое маленькое предприятие и минимум 10 человек останутся без...
пенсионный возраст все отстрачивают и отстрачивают, а нас все миллионы и миллионы ...
Вот умеет наш гениальный президент всё понятно объяснить))))))...
Вчера анекдот прочитала по теме"Сделка века: Сбербанк купили сами у себя за наш счет"...
Новый паспорт, новый человек, новая трудовая история.
Это во сколько?)))Собственно, если после 10:00 в выхи, то они в своем праве. Я про МСК и московск...
Communigate Pro - норм прога. Но сумма сделки, кажется, космической )...
А мы еще каждую субботу просыпаемся под завывания пылесоса соседей. А так хочется поспать в выход...
Вот у нас соседка сверху тоже громко говорит. И кричит на детей. Которые еще и скачут аки стадо л...
все верно , застрои просто чекнулись от жадности на предмет экономии на стройматериалов в квартир...
Добрый день. В ЗУП 8.2 есть отчет - Расчетная ведомость в произвольной форме (расчетная ведомост...
По закону - делать, даже если ничего внести не успели. ЗаплАтите несколько десятков тысяч, и буде...
абсолютно так же, где то уже в феврале приставы сняли за предыдущий год ...
Судя по тому, что работодатель имеет право "обнулять" данные, и ничего ему для этого не нужно, во...
65 и старше - ок. 21 млн.Где "сенатор" взял 100М, неведомо.
Те кто доживет в ближайшие 1000 лет.
А Трампамопоня тем временем просит у Конгресса денюшку на Луну и на Марс.Прям, как Эйзенхауер и К...
Я стараюсь с российскими контриками не работать от слова "вообще".Я -паразит.)) "Паразитирую" на ...
В связи с этим появился вопрос: АО подлежат обязательному аудиту, но пока из всей деятельности то...
Торговцы воздухом, ога)))Вам какой? С запахом клубники или лесных трав?...
под этот "шум" надо еще строительные нормы сдачи жилья пересмотреть. А то современное строительст...
У нас в стране уже 100млн пенсионеров???Или это те, кто вообще доживет до 65 лет???...
Полстраны таких. Вы не в курсе? :)
Почему в одном?Практически во всех своих Уставах, кроме Бегущего комара. Он - да, исключительно п...
Простой совет для мужчин и женщин: не подпускать к своему телу того, с кем нельзя пойти в разведк...
Так ведь как соберутся, бывалоча, искатели лазеек из Правительства, как навалятся - никакие изм...
Нет, нет, такие серьезные вещи нужно сразу в Конституцию вносить - все равно ее мало кто читает.....
Какую версию программу нужно купить, чтобы вести учет зарплаты при наличии Обособленных подраздел...
теперь, чтобы полку повесить, надо день отпуска взять, а нет, в субботу разрешили... Вот благодет...