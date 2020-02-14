Проверьте РСВ. Контрольные соотношения нового расчета по страховым взносам

ФНС России письмом от 07.02.2020 № БС-4-11/2002 направила контрольные соотношения формы расчета по страховым взносам, утвержденной приказом ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470.

Расчет по новой форме надо будет сдавать уже за 1 квартал 2020 года. Контрольные соотношения используются для проверки заполнения расчета. Ими же пользуются налоговые инспекторы при камеральной проверке РСВ.

Новая форма РСВ незначительно отличается от прежней. Поправки носят в основном технический характер, хотя их и много. Подробности о новой форме ы можете узнать в статье Будем сдавать новый РСВ.