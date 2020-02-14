Компания потеряла 6 млн из-за лишней осторожности

Завод фасонных изделий купил у НИИРПИ земельный участок, здание и имущество на участке за 60 млн руб. Продавец выставил заводу счета-фактуры 30 декабря 2013 года.

Завод отразил эти счета-фактуры в книге продаж за 4 квартал 2013 года. Пока все правильно. Участок был учтен на счёте 08, но принят налогоплательщиком на учёт согласно карточке учета 01 в первом квартале 2014 года. Часть НДС по счетам-фактурам (2,2 млн руб) завод включил в книгу покупок за 1 квартал 2014 года и предъявил к налоговому вычету за 1 квартал 2014 года. Все логично, вопросов нет.

А другую часть НДС, в размере 6,2 млн руб завод включил в книгу покупок только в 4 квартале 2016 года и предъявил к вычету в 4 квартале 2016 года. Почему тянули так долго, почему было не предъявить этот НДС к вычету сразу, как предъявили в вычету НДС на 2,2 млн руб?

Налоговая получила ответ на этот вопрос, допросив главбуха завода во время выездной налоговой проверки. Директор решил не учитывать эту сумму, чтобы «избежать возмещения налога из бюджета». Неудивительно, ведь налоговая реагирует на любую попытку возместить налог из бюджета, как бык на красную тряпку.

Итак, в 4 квартале 2016 года завод всё-таки заявил вычет по НДС на 6,2 млн руб. Завод считал, что раз участок приведён со счёта 01 на счёт 08 в 2014 году, то и право на вычет НДС сохраняется в 2017 году.

Но инспекция отказала, и суды её поддержали. Почему? Налогоплательщик может отразить вычет в налоговой декларации за любой налоговый период в пределах 3-х лет. Завод получил счета-фактуры в 4-м квартале 2013 года. То есть право на вычет возникло в 4-м квартале 2013 года. Да, компания принимала имущество к учету на 01 счете в течение 1-го квартала 2014 года, Но это никак не влияет на момент возникновения права на вычет. И, следовательно, на момент окончания этого права.

Вот так компания, не желая заявлять налог к возмещению из бюджета из осторожности, вообще лишилась возможности вычесть этот НДС. Потеряла 6,2 млн руб. Откуда такая осторожность? Это инспекция «приучила» компании не возмещать НДС из бюджета. Растягивать вычет как угодно, но чтобы возмещения НДС из бюджета не было. Из-за этого компания лишилась 6,2 млн руб НДС.

Определение ВС № 307-ЭС19-24486.