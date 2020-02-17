ФНС и Росфинмониторинг разработали механизм борьбы с однодневками

Новый глава ФНС России Даниил Егоров принял участие в расширенном заседании коллегии Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Он рассказал, что Росфинмониторинг и ФНС разработали механизм выявления «технических» организаций и пресечения их деятельности. Сведения направляются в Генеральную прокуратуру для проведения проверок с привлечением МВД, ФАС, Казначейства и ФНС

По результатам налоговых проверок с использованием информации Росфинмониторинга в 2019 году дополнительно начислено 13,2 млрд рублей, отказано в возмещении НДС из бюджета 1,4 млрд рублей, возбуждено 11 уголовных дел.

Также плодотворно ФНС совместно работала с Росфинмониторингом по обеспечению достоверности ЕГРЮЛ и снижению количества фиктивных компаний. Число однодневок по сравнению с началом 2016 года снизилось с 1,6 млн до 116 тысяч. Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) положительно оценила эту работу ФНС.

Даниил Егоров отметил, что работа по обеспечению достоверности ЕГРЮЛ продолжится, но уже более точечно, с использованием инструментов предиктивной аналитики, на базе централизованной платформы налогового администрирования третьего поколения.