Единый налоговый платеж предназначен для физлиц, а не для налоговых агентов

Единый налоговый платеж физического лица (ЕНП) является аналогом электронного кошелька, куда гражданин может добровольно перечислить денежные средства для уплаты налога на имущество физлиц, земельного и транспортного налогов.

С 2020 года расширилась возможность применения ЕНП также в отношении НДФЛ.

Таким образом, ЕНП — это дополнительный способ уплаты НДФЛ для налогоплательщиков — физлиц. Факт наличия такого дополнительного способа не освобождает от уплаты указанных налогов.

Об этом напоминает ФНС в письме № БС-4-11/1674@ от 04.02.2020.

Вместе с тем у налогоплательщика сохраняется право уплачивать налоги по существующей схеме, то есть на соответствующие КБК, указанные в налоговом уведомлении.

В соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 45.1 НК, пунктом 6 статьи 228 НК налогоплательщик вправе уплатить ЕНП, который будет зачтен налоговым органом в счет предстоящих платежей по НДФЛ.

Что касается организации (налогового агента), то она обязана с выплаченных доходов сотрудников удерживать и уплачивать в бюджет НДФЛ. Положения статьи 45.1 НК на налоговых агентов не распространяются.

В случае неуплаты или неполной уплаты НДФЛ налогоплательщиком в срок для физлиц предусмотрена ответственность, установленная статьей 122 НК, а для налоговых агентов такая ответственность предусмотрена статьей 123 НК.