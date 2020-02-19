Жаль. Волшебной таблетки от претензий налоговиков по сделкам грузоперевозок не существует

Какие документы должна собрать организация-заказчик при заключении сделки с контрагентом в области грузоперевозок, чтобы у налоговиков потом не было претензий к этой сделке?

Такой вопрос был адресован в Минфин.

Минфин в письме от 30.12.2019 № ЕД-4-15/27125 напомнил, что статьей 54.1 НК определены конкретные действия налогоплательщика, которые признаются злоупотреблением правами, и условия, которые должны быть соблюдены налогоплательщиком для возможности учесть расходы и заявить налоговые вычеты по имевшим место сделкам (операциям).

Налоговые претензии предъявляются налогоплательщикам в отношении их обязательств с контрагентами в случае выявления фактов злоупотребления, подтверждающих недобросовестные действия налогоплательщика, направленные на неуплату налога.

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Исчерпывающий перечень документов, «которые необходимо собрать добросовестному заказчику в рамках статьи 54.1 НК для избежания налоговых претензий от ФНС в дальнейшем», не может быть определен законодательно или какими-либо разъяснениями, поскольку при проведении мероприятий налогового контроля налоговый орган может установить обстоятельства, свидетельствующие о направленности действий налогоплательщика на неуплату налога и об использовании формального документооборота в целях неправомерного учета расходов и заявления налоговых вычетов по сделке (операции).

Таким образом, вопрос о соблюдении (несоблюдении) налогоплательщиком условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 54.1 НК, может быть решен только по результатам исследования всех фактических обстоятельств конкретного дела.