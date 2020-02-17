СССР – незаконно созданное государство. Судья КС предложил не считать Россию его правопреемницей

Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство». Такое мнение Арановский высказал в дополнение к постановлению Конституционного суда о возмещении жилья, отнятого у граждан в ходе советских репрессий, пишет «Коммерсант».

«Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное», — указал Арановский.

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То есть современное российское государство было создано не как преемник Советского Союза, а «вместо и против» него. При этом судья уверен, что Россия должна возмещать вред, причиненный СССР,— но не как наследник государства-виновника, а «с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию».

В декабре 2019 года КС обязал законодательную власть внести изменения, с тем чтобы реабилитированные жертвы политрепрессий и приравненные к ним лица могли получить жильё при возвращении на прежнее место жительства. Это дело трех заявительниц, которые родились в высылке или спецпоселении, куда были отправлены их родители. Они хотят получить жилье в Москве, где их семьи проживали до репрессий, однако столичное законодательство не давало им такой возможности. Суд встал на сторону женщин. Господин Арановский подчеркнул, что согласен с этим решением, но посчитал необходимым дополнительно высказаться по вопросу правовой ответственности России за преступления, совершенные советской властью.