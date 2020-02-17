Инвалида без его ведома оформили номинальным директором и повесили на него 200 млн. кредитных долгов

Ничего не подозревающий гражданин неожиданно для себя оказался должен банку 200 миллионов рублей. Выяснилось, что он является поручителем по кредиту, взятому некоей организацией, в которой он же является директором.

Между тем мужчина знать не знал о существовании этой фирмы и никаких документов на кредит в банке не подписывал.

Однако суды на такие мелочи внимания обращать не стали и вынесли решение в пользу банка.

На счастье мужчины такой негативный ход событий разрушил Верховный суд, который отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Вкратце события развивались так: ООО «РБТ» оформило в Генбанке две кредитных линии на 200 млн. рублей. Кредитный договор подписывал директор компании, он же выступил поручителем по кредитам.

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Компания не рассчиталась по долгам, и банк подал в суд. Ответчиком, в том числе, выступал директор.

В кассационной жалобе «директор» ссылается на то, что генеральным директором ООО «РБТ» никогда не являлся, договоры кредита и поручительства не подписывал.

Более того, мужчина является инвалидом 2 группы и в период заключения договоров с банком не мог даже самостоятельно передвигаться.

Данные возражения он заявлял в судебном заседании суда первой инстанции и просил назначить судебную почерковедческую экспертизу, в чём ему суд отказал.

Он обращался в УВД по ЦАО ГУВД г. Москвы с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества и подделки его подписей на договорах, однако данные документы не были приняты судом и не приобщены к материалам дела.

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Верховный суд указал нижестоящим коллегам, что они не обеспечили принцип равноправия сторон в споре (дело № 5-КГ19-201).

Напомним, ранее мы рассказывали об истории, которая произошла с нашей читательницей.

Женщина неожиданно для себя узнала, что является директором компании.