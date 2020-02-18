Ваш директор берет под отчет миллионы? Пусть готовится уплатить с них налог

Подотчетные средства могут быть признаны доходом физлица, если документы по их расходованию отсутствуют. Такое решение вынес Верховный суд, о нем пишет пресс-служба ФНС.

В ходе выездной проверки инспекция установила, что организация не включила в совокупный доход своего руководителя неоднократно полученные им подотчетные суммы. НДФЛ с них не был удержан и перечислен компанией в бюджет. Она не представила документы, подтверждающие целевое использование руководителем указанных средств, а также доказательства оприходования ООО товарно-материальных ценностей, приобретенных на них. Кроме того, физлицо самостоятельно НДФЛ не исчислило и не представило в налоговый орган декларации по форме 3-НДФЛ. Поэтому инспекция посчитала эти суммы доходом физлица и доначислила организации НДФЛ, пени и штраф.

Компания не согласилась с этим решением и обратилась в суд. Она посчитала, что спорные доходы являются подотчетными суммами, поэтому обязанности удерживать НДФЛ у ООО не появляется.

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Суды трех инстанций отказали организации в удовлетворении заявленных требований. Они указали, что лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны предъявить в бухгалтерию предприятия отчет об израсходованных суммах. Если нет доказательств, подтверждающих их целевое расходование и оприходование ООО товарно-материальных ценностей, такие суммы считаются доходом руководителя организации и включаются в базу по НДФЛ. Поэтому организация как налоговый агент должна исчислить, удержать и перечислить с них в бюджет НДФЛ.

Организация обратилась в Верховный Суд РФ, который отказал ей в передаче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения.