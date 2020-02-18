Клерк.Ру

ЦБ пересмотрит критерии сомнительных операций некоммерческих организаций

Центробанк собирается обновить признаки финансирования терроризма и отмывания денег с использованием некоммерческих организаций (НКО), в том числе иностранных, следует из проекта указания регулятора.

Согласно документу, перечисление средств в пользу НКО со стороны физических лиц или компаний, получивших финансирование из-за рубежа, можно отнести к подозрительным финансовым операциям, пишет РБК. Но при двух условиях:

  • финансирование должно носить регулярный характер (например, в течение недели после получения иностранного финансирования, ежемесячно, ежегодно и так далее);
  • сумма переведенных на счета НКО средств должна быть примерно равна сумме полученного иностранного финансирования.

В действующей версии признаки финансирования терроризма и отмывания денег с участием НКО указаны по-другому. Там говорится, что признаком, свидетельствующим о возможном финансировании терроризма, является поступление из-за рубежа средств на счета российских НКО — в частности, общественных организаций, политических партий или религиозных организаций фондов.

Изменение в признаках сомнительных операций для НКО позволит банкам расширить поле для усмотрения нежелательных признаков в их работе, говорят эксперты. В новой версии не перечислены даже виды НКО, которые могут быть получателями этих средств. Вводя подобные ограничения, государство стремится иметь больше возможностей для контроля за деятельностью НКО.

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