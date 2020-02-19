ЦБ пресечет повышенные комиссии и заградительные тарифы банков

И это то же, безусловно (здесь церковь в значении - храм)....
В чем я их защищаю? У меня есть восхищение людьми, которые в сложное время могут хорошо зарабатыв...
Церковь - место, где можно отправлять свои религиозные надобности....
Вы так защищаете этих топ-менеджеров, как будто Вы - один из них ;-)...
И как соизмеряется именно их ответственность и зарплата? Цифры назовите, пожалуйста. К примеру, в...
Если крупным конторам нужны эти международные стандарты, то обычному мелкому бизнесу баланс не ну...
Да никаких мультов не нужно! Здоровье важнее! Маленькие мультики на хлебушек с икорочкой можно и ...
Церковь - общность людей исповедующих религию.Религия - некое учение на основе веры, со своими об...
Я не знаю, сколько у Маска получаю СОЗДАТЕЛИ, а не вносители документов в учетную систему.И мне э...
РПЦ тоже вроде как христиане.
В Древнем Риме в начале новой эры гонения были в принципе на иудеев, а не на конкретно христиан. ...
Просто мне показалось, что мы спорим, а понимаем по-разному. В моем понимании (как мне кажется, б...
Когда-то не было никакой розни. Было сообщество со своими тайными базами, обрядами, конспирацией,...
Не все компании являются Мечелом, в штате которого масса юристов, возможно даже квалификацированн...
Личное зеленое земноводное надо срочно успокоить! Приведите уже кого-нибудь, думаю, это не так сл...
Христианство христианству рознь. Свидетели Йеговы тоже вроде как христиане....
У Маска, например)) Или откуда "из ниоткуда" у Маска появился ЖРД Merlin? Его (готовую разработку...
У меня была мысль получить таким способом экономию расходов на обслуживание р/с, но дальше мыслей...
Хорошая подборка заказных отзывов ))
В случае, если мужчина менее "паразитирующий", т.к. в данном случае будут оцениваться возможности...
✅Если кому-то все ещё интересно, то я вот тут читал отзывы про "моё дело"...
Вы работник Сбербанка? Вы знаете размер рядовых сотрудников в СБ?Где, в каких крупных компаниях, ...
В гейм-индустрии (онлайн-игры) "рефералка" (привлечение новых игроков) - это давно уже "священная...
Но надо учитывать, что "паразитирующим" женщинам в Италии судья детей после развода не оставит....
Так не обращайтесь в банк. Копите на дорогие покупки. При чем тут ЗП топменеджеров??? ...
Я тоже не понимаю, что плохого. Так работает весь мир. Никто не заставляет приводить кого-то. Но ...
А что в этом плохого? В банках такой же принцип - приведи друга и получи обслуживание бесплатно. ...
Так ссылка ж на письмо дана в самом первом предложении
История христианства тому пример. Когда-то христиане были сектой....
Потому что выездная проверка была за периоды 2013-2015. Налоговая никак не могла насчитать взносы...
Да, когда я писала, не описала, что весь этот процесс продолжается во времени. Это значит, что в ...
Банки вроде 0,9% всегда с поступления считали а не со списания...
Я еще помню как Путин когда на президента шел обещал 13% НДС в предвыборной компании в результате...
В ООО можно возместить расходы, понесённые работником во благо фирмы....только мороки с писаниной...
"В этой стране" еще по-божески!Первое, что нашлось (Италия):Алименты на содержание бывшей жены по...