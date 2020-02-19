Клерк.Ру

ЦБ пресечет повышенные комиссии и заградительные тарифы банков

Банкиры вскоре получат рекомендацию от ЦБ не брать повышенных комиссий за переводы с заблокированных счетов по 115-ФЗ. Проект такого письма опубликовал канал «Тот самый 115-ФЗ».

Банкам также предпишут не использовать заградительные тарифы за переводы на физических лиц.

В скором времени это письмо будет опубликовано. Интересно, кто из банкиров изменит свою тарифную политику.

Мероприятия

Разместить

Блоги компаний

Создать блог
📌 Реклама
Отключить