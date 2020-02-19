ЦБ пресечет повышенные комиссии и заградительные тарифы банков

manik В чем я их защищаю? У меня есть восхищение людьми, которые в сложное время могут хорошо зарабатыв... Зарплатный рекорд топ-менеджеров Сбербанка

Snegforever Вы так защищаете этих топ-менеджеров, как будто Вы - один из них ;-)... Зарплатный рекорд топ-менеджеров Сбербанка

VikaV2193 И как соизмеряется именно их ответственность и зарплата? Цифры назовите, пожалуйста. К примеру, в... Зарплатный рекорд топ-менеджеров Сбербанка

Первоклассникс Да никаких мультов не нужно! Здоровье важнее! Маленькие мультики на хлебушек с икорочкой можно и ... Главный бухгалтер Газпрома ушла на пенсию

manik Я не знаю, сколько у Маска получаю СОЗДАТЕЛИ, а не вносители документов в учетную систему.И мне э... Зарплатный рекорд топ-менеджеров Сбербанка

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MaxC У Маска, например)) Или откуда "из ниоткуда" у Маска появился ЖРД Merlin? Его (готовую разработку... Зарплатный рекорд топ-менеджеров Сбербанка

бух2007 У меня была мысль получить таким способом экономию расходов на обслуживание р/с, но дальше мыслей... Как бухгалтеру (и не только бухгалтеру) заработать на облаке

manik Вы работник Сбербанка? Вы знаете размер рядовых сотрудников в СБ?Где, в каких крупных компаниях, ... Зарплатный рекорд топ-менеджеров Сбербанка

Brus Но надо учитывать, что "паразитирующим" женщинам в Италии судья детей после развода не оставит.... По новому закону при разводе вы обязаны оставить квартиру детям

manik Так не обращайтесь в банк. Копите на дорогие покупки. При чем тут ЗП топменеджеров??? ... Зарплатный рекорд топ-менеджеров Сбербанка

msneg Я тоже не понимаю, что плохого. Так работает весь мир. Никто не заставляет приводить кого-то. Но ... Как бухгалтеру (и не только бухгалтеру) заработать на облаке

бух2007 А что в этом плохого? В банках такой же принцип - приведи друга и получи обслуживание бесплатно. ... Как бухгалтеру (и не только бухгалтеру) заработать на облаке

Рент Банки вроде 0,9% всегда с поступления считали а не со списания... Антиблок. Как искусственно манипулировать налоговой нагрузкой

Мадама Я еще помню как Путин когда на президента шел обещал 13% НДС в предвыборной компании в результате... Дума рассмотрит снижение НДС до 15 %