Безработных мужчин больше, чем безработных женщин

Мужчины чаще оказываются без работы, чем женщины. Данная тенденция сохраняется во всех возрастных группах, сообщает портал News.ru со ссылкой на информацию Росстата.

В конце 2019 года официально безработными гражданами считались около 1,6 миллиона женщин и 1,8 миллиона мужчин. Рассматривались люди в возрасте от 15 до 74 лет, которые искали работу не менее месяца и были готовы сразу приступить к выполнению служебных обязанностей.

По мнению профессора кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Александра Щербакова, женщинам легче найти работу из-за более низких ожиданий по зарплате. При этом женщины более социально активны, чем мужчины.

Ранее в Совете Федерации поддержали идею повысить размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума. Как заявил председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, эта мера поможет нуждающимся.