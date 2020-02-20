Кто против отмены уголовки за невыплату зарплаты

Рабочая группа Госсовета предложила исключить из УК статью 145.1 (невыплата зарплаты).

Между тем профсоюзы выступают категорически против отмены уголовной ответственности за невыплату зарплаты.

«Мы категорически против! Невыплата зарплаты — это кража у работника его честно заработанных денег. И оцениваться это должно соответствующе», — заявил глава ФНПР Михаил Шмаков.

По мнению профлидера, если идея отмены уголовной ответственности за невыплату зарплаты будет сформулирована в виде законопроекта, такой документ обязательно должен рассматриваться на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, где профсоюзы дадут ему соответствующую оценку.