Бизнес избавили от грабительских тарифов для заблокированных счетов

Опубликованы Методические рекомендации ЦБ № 2-МР от 12.02.2020 о запрете на повышенные комиссии.
Вчера мы публиковали куски проекта, теперь все официально.
Банкам не рекомендуется брать повышенную комиссию за переводы с заблокированных счетов по 115-ФЗ в другие банки.
А также не рекомендуется устанавливать повышенную комиссию за переводы в адрес физических лиц, но только за «экономически обоснованные операции», такие как зарплата, дивиденды, соц. выплаты. Так что просто так на физика без комиссии заплатить будет все равно нельзя, например, выдать заем.