Для кого еще отменят декларации с 2021 года

Накануне министр финансов Антон Силуанов выступил на заседании коллегии ФНС. В числе прочих вопросов, он затронул тему отмены деклараций по УСН.

Напомним, с 1 июля 2020 налогоплательщики, применяющие УСН с объектом «доходы», получат право отказаться от сдачи деклараций. Считать налог им будет налоговая инспекция по данным ККТ. Законопроект накануне прошел 1-ое чтение.

Силуанов заявил, что с 1 января 2021 года дадут возможность перейти на эту систему всем категориям налогоплательщиков , чей совокупный доход не превысил 150 миллионов рублей.

«Это очень важно, потому что мы создаем, я думаю, что одни из первых в практике других стран, такие сервисы, возможности взаимодействия для наших налогоплательщиков, не посещая кабинеты налоговых органов. Прошу Налоговую службу своевременно провести все подготовительные мероприятия, чтобы закончить проведение опытной эксплуатации прикладного программного обеспечения «УСН — онлайн», — сказал Антон Силуанов.

Никаких более подробных пояснений относительно очередного этапа отмены деклараций с 2021 года для определенной группы налогоплательщиков глава Минфина не дал.