Кого освободят от ККТ

В Госдуму внесен законопроект № 905542-7 с поправками в Федеральный закон № 54-ФЗ.
Законопроектом предусматривается освобождение от обязанности применения ККТ при оказании платных услуг физическим и юридическим лицам государственными и муниципальными архивными учреждениями.
Необходимость приобретения контрольно-кассового оборудования, соответствующего программного обеспечения, обслуживание и обязанность его применения приведет к обременению государственных и муниципальных архивов, без того функционирующих в условиях недостаточного уровня финансирования, говорится в пояснительной записке к проекту.