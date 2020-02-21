Клерк.Ру

Кого освободят от ККТ

В Госдуму внесен законопроект № 905542-7 с поправками в Федеральный закон № 54-ФЗ.

Законопроектом предусматривается освобождение от обязанности применения ККТ при оказании платных услуг физическим и юридическим лицам государственными и муниципальными архивными учреждениями.

Необходимость приобретения контрольно-кассового оборудования, соответствующего программного обеспечения, обслуживание и обязанность его применения приведет к обременению государственных и муниципальных архивов, без того функционирующих в условиях недостаточного уровня финансирования, говорится в пояснительной записке к проекту.

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