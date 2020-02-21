В Минпромторге объяснили идею о повышении налога на старые автомобили

Минпромторг готовит предложения по увеличению транспортного налога на коммерческие автомобили экологического класса 3 и ниже. Об этом стало известно вчера.
Министерство объяснило своё предложение:
«Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что в свою очередь окажет позитивное воздействие на окружающую среду», — говорится в сообщении, поступившем в «Известия».
По данным министерства, количество неэкологичных машин в России превышает 3 млн штук. В ведомстве подчеркивают, что данная техника каждый день наносит «непоправимый ущерб» экологии и здоровью российских граждан.
С 1 июля 2019 года в правила дорожного движения ввели новые знаки, имеющие целью улучшение экологической ситуации в стране. Пока они существуют только в новой редакции ПДД и на дорогах еще не установлены. Знаки будут запрещать въезд в определенные районы для автомобилей с высоким уровнем выброса вредных веществ (имеющих двигатели класса «Евро-0», «Евро-1» и «Евро-2»).