В Минпромторге объяснили идею о повышении налога на старые автомобили

Минпромторг готовит предложения по увеличению транспортного налога на коммерческие автомобили экологического класса 3 и ниже. Об этом стало известно вчера.

Министерство объяснило своё предложение:

«Предлагаемая мера позволит повысить привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, что в свою очередь окажет позитивное воздействие на окружающую среду», — говорится в сообщении, поступившем в «Известия».

По данным министерства, количество неэкологичных машин в России превышает 3 млн штук. В ведомстве подчеркивают, что данная техника каждый день наносит «непоправимый ущерб» экологии и здоровью российских граждан.