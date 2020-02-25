Норму об НДС при банкротстве перепишут, чтобы покупатели не страдали

Минфин разработал проект поправок в статью 146 НК, которые связаны с недавним решением Конституционного суда относительно вычета НДС при покупках у фирм, находящихся в стадии банкротства.

Речь идет о Постановлении КС № 41-П от 19.12.2019.

Напомним, суть спора заключалась в следующем: ООО приобрело у фирмы-банкрота свиней и получило счета-фактуры с выделенной суммой НДС и на основании этих счетов-фактур завило вычет по НДС.

Однако налоговики потребовали убрать вычеты и доплатить налог.

Конституционный суд отметил, что буквальное содержание нормы НК не позволяют с определенностью установить, какие операции налогоплательщика — банкрота исключены из объекта налогообложения: все операции по реализации имущества банкрота, либо только составляющего конкурсную массу.

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Это не исключает двойного налогообложения, когда НДС платит и покупатель, и продавец.

В этой связи КС дал указание внести поправки в НК, что и сделал Минфин.

Проект размещен на федеральном портале.

Подпункт 15 пункта 2 статьи 146 НК будет изложен в новой редакции.

Сейчас Будет потом В целях настоящей главы не признаются объектом налогообложения: операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами) В целях настоящей главы не признаются объектом налогообложения: операции по реализации товаров (работ, услуг) и (или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами), в том числе товаров (работ, услуг), изготовленных и (или) приобретенных (выполненных, оказанных) в процессе хозяйственной деятельности, осуществляемой после признания должников в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами)