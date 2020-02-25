После 40 лет вы получите право на дополнительный выходной

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект «О внесении изменений в статью 185.1 ТК РФ». На днях он был одобрен Правительством.

Речь идет о диспансеризации 40-летних сотрудников.

Работникам в возрасте 40 лет и старше дадут гарантии по освобождению от работы на 1 рабочий день 1 раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

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Принятие законопроекта обеспечит повышение доступности диспансеризации и будет способствовать увеличению продолжительности активной трудовой жизни, сокращению периодов временной нетрудоспособности и повышению качества жизни граждан за счёт предупреждения заболеваний и их выявления на ранних стадиях развития на основе систематического медицинского наблюдения, отмечает кабмин.

Также законопроектом вводится норма, согласно которой работодателю предоставляется право предусмотреть в коллективном договоре или локальном нормативном акте обязанность работника подтверждать использование предоставленного освобождения от работы справкой медицинской организации.

Напомним, изначально предполагалось, что поправки вступят в силу с 1 января 2020 года. Однако пока еще власти только собираются внести проект в Госдуму.

Добавим, что россияне в возрасте 40 уже рвутся проходить диспансеризацию раз в год в рабочее время. Но Роструд разъясняет — пока ТК не предусматривает столь частой проверки здоровья за счет работодателя.

Сейчас действует норма ТК, согласно которой работники имеют право на 1 допвыходной для диспансеризации один раз в 3 года.

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Исключение сделано лишь для предпенсионеров — они могут «прогуливать работу», получая за это оплату, по 2 дня в год.