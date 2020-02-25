Банки выбивают у ФНС дату смерти налогоплательщиков

Банки с 2021 года начнут получать информацию от ФНС о смерти клиентов. Информация сэкономит время банка и снизит риски мошенничества со счетами граждан. Об этом сообщил ТАСС президент Ассоциации банков России Георгий Лунтовский.

21 февраля банки на встрече с представителями ФНС, Банка России и Минфина выступили с предложением получать информацию о смерти граждан от ФНС. После уведомления ФНС банки смогут подтверждать данную информацию через запросы в ЗАГС и родственникам клиента и прекратить движение денежных средств по счету.

«Мы договорились о создании рабочей группы, которая подготовит предложения по изменению в законодательство. Будем одновременно работать с министерствами и ведомствами, с тем, чтобы закрепить эту инициативу. На сегодня на том уровне, на котором мы обсуждали, мы получили поддержку ЦБ и ФНС. Надеемся, что мы сможем запустить эту систему с 1 января следующего года, – сказал он. – Мы хотим предотвратить значительные случаи мошенничества, внедрив систему получения информации от ФНС о смерти владельца счета».

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Это позволит снизить срок получения информации банками до нескольких недель. А сейчас на это уходит до шести месяцев. Сейчас банки узнают о смерти клиентов при обращении наследников, нотариусов или в процессе работы с проблемной задолженностью.

До момента уведомления банка о смерти физлица счета умершего клиента активны. Ежегодно со счетов клиентов российских банков до вступления в наследство выводится 20 млрд рублей, также Пенсионный фонд России переплачивает по пенсионному обеспечению на счета умерших клиентов около 2 млрд рублей в год, сообщили в АБР. Есть судебные разбирательства, в которых замешаны сотрудники банка.

В пресс-службе АБР пояснили, что Федеральная налоговая служба имеет возможность адресно уведомлять банки, в которых умерший гражданин был клиентом, так как организация обладает реестром открытых счетов во всех банках и одновременно является оператором единого госреестра ЗАГС.

То есть, информация будет расходиться не во все банки, а только в те, где у человека открыт счет. Там не будет ни фамилии, ни имени, только сообщение о том, что скончался владелец счета. Банк в установленном порядке будет делать запросы родственникам и в ЗАГС и получать соответствующую информацию.