Сотрудникам в возрасте 40+ дадут 1 день в год на проверку здоровья. Проект уже в Думе

Накануне вечером в Госдуму был внесен законопроект № 907930-7 с поправками в Трудовой кодекс. Ранее он был одобрен Правительством.

Вносятся два уточнения, которые касаются диспансеризации.

Во-первых, работникам в возрасте 40 лет и старше дадут гарантии по освобождению от работы на 1 рабочий день 1 раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Во-вторых, вводится норма, согласно которой работодателю предоставляется право предусмотреть в коллективном договоре или локальном нормативном акте обязанность работника подтверждать использование предоставленного освобождения от работы справкой медицинской организации.

Предлагаемые законопроектом дополнения ТК обеспечат повышение доступности диспансеризации, сохранение здоровья работающего населения, увеличение продолжительности активной трудовой жизни, сокращение периодов временной нетрудоспособности и повышение качества жизни граждан за счет предупреждения заболеваний и их выявления на ранних стадиях развития на основе систематического медицинского наблюдения, говорится в пояснительной записке.