Перевозчики настучали Путину на таможенников

Иностранные перевозчики пожаловались президенту на злоупотребления российских таможенников. Сотрудники ФТС штрафуют по надуманным предлогам. Перевозчики требуют изменить действующее таможенное законодательство, сообщает «Коммерсант».

В основном претензии сводятся к действию таможенников при оформлении пересекающих российскую границу грузов. Сотрудники ФТС якобы часто обнаруживают несуществующие нарушения, например, перевес и несоответствие товара накладной. При этом во время процедуры взвешивания на весах размещаются посторонние предметы. В итоге на перевозчиков накладывают штрафы, а в отдельных случаях товар портится или вовсе похищается.

Кроме того, таможенники растягивают оформления транзита на многосторонних автомобильных пунктах пропуска вместо четырех часов до двух суток, а досмотр на складах временного хранения длится месяц вместо двух дней. Это приводит к тому, что транспортные компании вынуждены платить за хранение груза, а затем еще и отвечать за срыв сроков доставки товаров.

В письме перевозчиков отмечается, что чаще всего указанные нарушения допускают сотрудники Выборгской таможни.