Чиновники потратят 75 млн рублей, чтобы узнать, как собрать налоги

Разработка идей по повышению налоговых сборов в бюджет один из регионов готов потратить 75 млн рублей. Речь идет о Пермском крае, где Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок объявило конкурс на выполнение научно-исследовательской работы на тему «Разработка мероприятий, направленных на повышение налоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края».

В ТЗ стоит заказ на увеличение темпов роста налоговых платежей, в том числе для обеспечения финансирования национальных проектов. В качестве изменений, создающих риски сокращения поступлений в бюджет, упоминаются освобождение движимого имущества от налогообложения с 2019 года, введение в Прикамье специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», прекращение действия института консолидированных групп налогоплательщиков с 1 января 2023 года.

Предполагается, что подрядчик должен будет выполнить работы в два этапа. Во время первого (67 рабочих дней с момента заключения контракта) нужно будет разработать первоочередные рекомендации по недопущению снижения налоговых поступлений в консолидированный бюджет, мобилизации дополнительных налоговых доходов, повышению эффективности системы налоговых преференций Пермского края. На втором этапе (с 1 июля 2020 года до 1 июля 2021 года) исполнитель должен будет разработать дополнительные рекомендации по повышению объема налоговых доходов. Весь объем работ заказчик оценил в 75 млн руб.