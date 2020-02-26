Пенсионера оштрафовали на 70 тысяч за пост в соцсетях

Динской районный суд Краснодарского края оштрафовал на 70 тысяч рублей 70-летнего пенсионера Анатолия Лилейкина за нелицеприятную запись в интернете о действующем Президенте РФ.

Текст был размещен на странице пенсионера во «Вконтакте». Суд расценил это как мелкое хулиганство (ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ).

Признать свою вину Лилейкин отказался. В результате, суд не нашел для него никаких смягчающих обстоятельств, пишет «Свободная пресса».

Судя по другим судебным актам, находящимся в свободном доступе, Лилейкин получает пенсию в размере прожиточного минимума.

Напомним, 29 марта 2019 года вступил в силу закон с поправками в КоАП РФ. В народе его прозвали законом «Об оскорблении власти».

Были разработаны методические рекомендации для сотрудников полиции — как выявлять оскорбление власти в интернете.