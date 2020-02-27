Что вы хотите от АИС? Ее же писали в эпоху ЕГЭ

Потому что, - мракобесие.Ок, пусть будет корпоративная, без нюансов статуса ИП. По пруфам пройдем...
Сейчас вроде в личном кабинете налогоплательщика это уведомление посмотреть можно. Виноват бух. ...
Этого не будет никогда. Слишком сложно администрировать. Если уйти от принудительного налогового ...
Или баланса или аудиторского заключения. Или и того и другого вместе...
Нет такой обязанности для ЮЛ. Кроме того, речь в этом многобуквенном тексте идет только о транспо...
а вообще, конечно, ип-шников жаль,(ц)…Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели, Мы пред ...
Потому что она такой тип карты. Причем тут мракобесие? Слово красивое? ))...
Вообще-то они так и делают (гаишники)
Налоговая не отслеживает авансы. Пока нет декларации эти цифирьки ей ни к чему. И нет таких мероп...
Главное - вовремя отчитаться о том что система работает и плательщики счастливы, как никогда. Соо...
Это про какую декларацию?
Вспоминаю историю 2018 года Можно набрать в поисковике "Российским чиновникам запретили использов...
Есть приказ еще ФНС №ММВ-7-3/558 от 29.10.14 6.4. При представлении декларации, подготовленной с...
Т.е. до этого налоговая не видела что оплата идет на один кбк, а уведомления на другой. И только ...
И почему они постоянно вырывают из контекста? В 54-ФЗ этот пункт в немного другой формулировки...
От электронных трудовых отказались, а ходить и получать их все равно надо. В этом вся бюрократия....
Я так понимаю теперь еще и новый журнальчик заведем - для учета выдачи СЗВ-ТД..... это к минимиз...
Взяла ООО на обслуживание, директор вообще не в курсе, на УСН они, или на ОСНО. Фирму открыл сам ...
Пожалуйста, всё, что из него требуется для СТД-Р в самом конце)...
Бухгалтер, у которого отсутствует логика настолько, что он(а) не может воспринять текст, который ...
Спасибо за такой ГОСТ, я раньше такого не читала. Очень интересно. ))40. КомпиляторCompilerП...
Это чтобы знать про действующие стандарты на "государственные" шрифты.Для расширения кругозора)...
А теперь этот великий цифровизатор дальше гадить будет, на другом уже уровне....
глядя на ник автора, я прочла в "мышинных")
Хоть стреляйте, не пойму при чем СТД-Р? )Или по аналогии предлагаете применять?...
Поскольку основной контролирующей системой в нашей стране является Госстандарт, процедура проверк...
Читаем по тексту:1 Область примененияНастоящий стандарт устанавливает общие требования к выполнен...
Пенсионер, получающий 15000 пенсии, дал оценку работы Путина, занимающего выборную публичную долж...
То есть Вы оправдываете то мракобесие, когда ИП (вопреки закону) кто-то там из-за дремучей своей ...
Причем оскорбляли не власть, а конкретного человека. Но судья молодец, прогиб засчитан.Эх, не 37 ...
себе в убыток конечно, готовы за 19...
ГОСТР 2.105—2019Единая система конструкторскойдокументацииОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВЫМДОКУМЕНТАМ5...
Поддержу Вас. Если у кого-то действительно есть время, нервы, лишние деньги и желание, то можно и...