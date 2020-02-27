Что вы хотите от АИС? Ее же писали в эпоху ЕГЭ

Мы еженедельно пишем про проблемы в АИС – налоговой программе, которая не дает покоя бухгалтерам и ИП (инспекторам на местах тоже не дает). То отключается, то шалит. Но пазл складывается постепенно, и вот очередной кусочек картинки.

Налоговики сами в шоке и в смехе. Выкладывают скрин в соцсетях, хотя после той самой статьи прекратили распространять рабочие компроматы.

Это уже не опечатки, это стихийное бедствие.