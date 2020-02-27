Чиновникам запретили покупать дорогие ноутбуки

Вышло Постановление Правительства № 186 от 20.02.2020, которое определяет нормативы покупки для госслужащих планшетов, ноутбуков, рабочих станций, а также транспортных средств; допустимое количество SIM-карт и расходы на услуги мобильной связи.

Цена самого дорогого смартфона, приобретаемого ведомством для руководителей центрального аппарата, по-прежнему не должна превышать 15 тыс. руб. Им же полагается не более одной SIM-карты и не более 4 тыс. руб. в месяц на оплату сотовой связи.

Для помощников руководителей центрального аппарата и глав территориальных органов разрешено приобретать смартфоны не дороже 10 тыс. руб., с ежемесячными затратами на сотовую связь в сумме не более 2 тыс. руб. Замам и советникам руководителей территориальных органов придется довольствоваться смартфонами не дороже 7 тыс. руб. и 5 тыс. руб., и расходами на связь не более 1 тыс. руб. и 800 руб. в месяц, соответственно, передает портал cnews.

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Гражданские служащие на должности начальника отдела структурного подразделения госоргана в группе должностей категории «специалисты», начальники отделов и их заместители в территориальных органах госорганов в группе должностей категории «руководители» средствами связи и услугами мобильной связи не обеспечиваются.

По ноутбукам ценовые нормативы шире, хотя с тем же ограничением: не более одного на должность. Руководство центрального аппарата может рассчитывать на приобретение портативного ПК ценой до 100 тыс. руб., их замы — до 80 тыс. руб. Главы территориальных ведомств, их замы и советники ограничены одинаковым бюджетом — не более 80 тыс. руб.