Оплата за работу в выходной день облагается НДФЛ

Перечень доходов, освобождаемых от НДФЛ, содержится в статье 217 НК.

В частности, пунктом 1 статьи 217 НК определено, что, не облагаются НДФЛ все виды компенсационных выплат, установленных законодательством РФ, связанных с исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей.

В соответствии со статьей 164 ТК компенсацией признаются денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных предусмотренных федеральным законом обязанностей.

Повышенная оплата сверхурочной работы, а также труда в выходные и нерабочие праздничные дни, предусмотренная статьями 152 и 153 ТК, не носит компенсационного характера, так как не направлена на возмещение каких-либо расходов.

Таким образом повышенная оплата сверхурочной работы, а также оплаты работы в выходные и праздничные дни подлежат обложению НДФЛ в общем порядке.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-04-05/6149 от 31.01.2020.