При продаже маркированных товаров каждая позиция отдельно указывается в чеке ККТ

В составе кассового чека предусмотрен реквизит «код товара» (тег 1162), который в своей структуре содержит код, позволяющий идентифицировать экземпляр товара.

В случае, если реквизит «код товара» (тег 1162) содержит в своем составе код, позволяющий идентифицировать экземпляр товара, сведения о котором включаются в реквизит «предмет расчета» (тег 1059), то значение реквизита «количество предмета расчета» (тег 1023) должно иметь значение, равное единице.

Учитывая изложенное, при осуществлении расчетов с покупателем за товары, подлежащие обязательной маркировке, в кассовом чеке каждая товарная позиция указывается отдельно.

При этом товары, не подлежащие обязательной маркировке, в кассовом чеке могут указываться одной товарной позицией с указанием их количества.

Такое разъяснение дает ФНС в письме № АБ-4-20/2810@ от 18.02.2020.