Клерк.Ру

Если сотрудник по пути из командировки заехал «налево», учесть билеты в расходах нельзя

Сотрудник был в командировке в городе A. Потом оттуда отправился в другой город B по своим делам. И уже из города B он наконец-то вернулся в свой родной город C к своему родному работодателю.

Можно ли работодателю включить в расходы стоимость билета из города B в город С?

Нет, ответил Минфин в письме № 03-03-07/9448 от 12.02.2020.

К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся расходы на командировки, в частности, расходы на проезд работника к месту командировки и обратно к месту постоянной работы.

При этом пунктом 1 статьи 252 НК определено, что в целях налогообложения прибыли расходами признаются экономически оправданные и документально подтвержденные затраты, произведенные для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Таким образом, в случае если сотрудник организации после окончания срока командировки уезжает в другой город, не связанный с командировкой, то расходы по оплате проезда сотрудника из данного города к постоянному месту работы не отвечают критериям признания расходов, предусмотренным статьей 252 НК, так как организация в данном случае оплачивает возвращение сотрудника не из места служебной командировки.

Следовательно, налогоплательщик не вправе учесть указанные расходы при формировании налоговой базы по налогу на прибыль.

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