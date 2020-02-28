Банки упрашивают Мишустина не отменять заградительные тарифы

Банки пожаловались в правительство на законопроект против «заградительных тарифов». Они напирают на то, что их отмена напротив грозит клиентам.

Ассоциация банков России (АБР) раскритиковала законопроект о повышенных комиссиях, которые банки вводят, для того чтобы сделать невыгодными для клиентов сомнительные операции. Об этом сообщили РБК два источника на банковском рынке.

Письма с критикой направлены премьер-министру Михаилу Мишустину, а также в ЦБ, Росфинмониторинг, Федеральную антимонопольную службу, Минфин и комитет Госдумы по финансовому рынку.

В письме к Мишустину от 21 февраля банки указывают, что депутаты предлагают «надуманное и чрезмерно плоское» регулирование тарифов за переводы: такой подход может привести к введению комиссий для операций всех клиентов, даже для тех, кто не находится под подозрением.

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Тарифная политика на рынке сбалансирована и не ущемляет интересы добросовестных клиентов, говорится в письме Ассоциации банков России. Участники рынка указывают, что большинство из них не взимают с юрлиц плату за переводы физлицам, если речь идет о зарплате, дивидендах или социальных платежах. По иным переводам в пользу граждан применяется дифференцированная шкала комиссий: повышенные тарифы возникают, если суммы переводов компании не соизмеряются с масштабами ее бизнеса, например при транзакциях в пользу физлиц на уровне 6–8 млн руб. в месяц.

Ассоциация также приводит статистику, как часто клиенты кредитных организаций обоснованно жалуются на заградительные тарифы. Клиенты, к которым применялись заградительные тарифы, крайне редко обжалуют подобные решения в суде и почти не выигрывают: доля выигранных клиентами споров по этому вопросу за последние три года не превышает 8%.

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Обращение банков изучают в Правительстве РФ. Напомним, что Росфинмониторинг и ФАС поддерживают проект об отмене заградительных тарифов банков.

ЦБ выпустил список новых оснований для блокировки банковских счетов.