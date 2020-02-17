Список новых оснований для блокировки банковских счетов

Банк России намерен существенно скорректировать практику банков в сфере «антиотмывочного» законодательства, пишет РБК. Регулятор опубликовал поправки в положение 375-П, которые касаются признаков сомнительных операций.

Перечень таких признаков сейчас содержит больше 100 позиций: если действия клиента подпадают под некоторые пункты, у банка есть основания приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае расторгнуть договор с таким клиентом. 375-П не обновляли с 2012 года, а преступные схемы множились.

ЦБ и Росфинмониторинг год разрабатывал признаки, чтобы список отвечал современным тенденциям: устаревшие исключат, добавят необычные схемы, которые сейчас позволяют реализовать цифровые технологии. При этом новый перечень не является исчерпывающим. Банки вправе включать в него свои критерии, учитывая свой масштаб, специфику и риски.

Что меняет ЦБ

1. Банк России готов обновить общие подходы к определению сомнительности банковских операций. В частности, ЦБ предлагает не считать подозрительными ситуации, когда клиент проводит операцию, несмотря на высокие комиссии или заградительные тарифы (признак 1108).

2. Уйдет пункт о «нестандартных и сложных» расчетах: даже если операции отличаются от обычной практики клиента, их нельзя сразу относить к сомнительным, следует из документа ЦБ. Но если транзакции «не соответствуют общепринятой рыночной практике», это повод для повышенного контроля.

3. Изменятся правила взаимодействия банков с клиентами, которые привыкли сворачивать свою деятельность при возникновении подозрений у кредитной организации. Если клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги после вопросов со стороны банка, это будет считаться подозрительным.

4. Банкам укажут не ориентироваться на формальные обстоятельства, при которых клиент проводит операции. В частности, на связь транзакций с деятельностью компании, исходя из содержания ее учредительных документов.

5. За исполнительные документы – бан. ЦБ разрешит банкам отказывать клиентам, если есть подозрения, что транзакция направлена на отмывание денег или обналичивание. Документы с нотариальной подписьмю, КТС теперь вряд ли пройдут.

6. В список сомнительных добавят регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя. За исключением зарплатных платежей, выплаты алиментов, пенсий, страховок, дивидендов.

7. Сомнительными будут считаются дистанционные операции, которые совершаются с одного устройства (телефон, ноутбук и т.п.) или с одной группы IP-адресов по счетам разных компаний, зарегистрированных в разных странах или принадлежащих разным собственникам. А также по счетам разных физических лиц, которые не являются родственниками.

8. Сомнительной операцией станет продажа виртуальных активов, хотя основной закон о цифровых финансовых активах, который должен регулировать эту отрасль, до сих пор не принят. При этом предметом законопроекта являются не виртуальные активы, а цифровые финансовые активы, под которыми в последней версии проекта понимаются цифровые аналоги долговых расписок, облигаций и прав участия в капитале.

9. Регулятор убрал некоторые признаки сомнительности, которые касались зачисления средств на счета юрлиц и переводов. Но ЦБ по-прежнему намерен считать подозрительными частое поступление крупных сумм на счета или существенное увеличение внесения наличных. Вопросы у банков должны вызывать и ситуации, если поступления на счет компании существенно ниже ее трат.

10. В новой версии документа также появились пункты о компаниях, которые занимаются покупкой металлолома, совершают почтовые денежные переводы физлицам, переводы платежным агентам или рассчитываются наличными за транспортные, туристические или медицинские услуги.

Так же под прицелом снятие наличных с корпоративных карт, сделки с неликвидными ценными бумагами, сделки с товарно-сырьевыми биржами ЕАЭС.