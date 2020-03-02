Изменения марта. Какие нормативные акты вступают в силу в начале весны

В начале марта вступают в силу несколько законов и нормативных актов, о которых вам полезно узнать.

Обязательная маркировка обуви

С 1 марта 2020 года становится обязательной маркировка обуви средствами идентификации (постановление правительства РФ от 05.07.2019 № 860). Поскольку продажа обувных товаров, подлежащих обязательной маркировке, не попадает под ЕНВД, то с этой же даты при продаже таких товаров нельзя применять вмененку. Но существует проект постановления, которым дата введения обязательной маркировки сдвигается на 1 июня. Скорее всего оно будет опубликовано в ближайшие дни.

Контрольно-кассовая техника

С 1 марта изменены форматы кассовых чеков, с этой даты вступает в силу Приказ ФНС России от 29.08.2019 № ММВ-7-20/434@. При продаже алкоголя, обуви, меховых и табачных изделий в бумажном чеке должен отображаться символ [М] для каждого маркированного товара. Это касается и чека на возврат товара покупателем. Сами коды товара печатать не нужно, но они обязательно включаются в электронную форму чека.

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Адвокатская деятельность

С 1 марта закон разрешает включать в соглашения на оказание юридических услуг пункт о том, что размер вознаграждения адвоката зависит от результата дела (т.н. «гонорар успеха»). Кроме того, есть и другие изменения, в частности появляется возможность приостановления статуса адвоката по личным обстоятельствам. Все изменения можно найти в Федеральном законе от 02.12.2019 № 400-ФЗ.

Фармацевтика

С 1 марта до 31 декабря 2023 года можно ввозить в Россию лекарства, которые содержат наркотические и психотропные вещества, даже если препарат у нас не зарегистрирован. Но только если это нужно по жизненным показаниям, а российских аналогов нет или они не помогают. Федеральный закон от 27.12.2019 № 475-ФЗ.

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Транспорт

С 1 марта вводится в действие новый ГОСТ Р «Транспортные средства раритетные и классические...». Он распространяется на мотоциклы и легковые автомобили старше 30 лет, а также на грузовые машины старше 50 лет, если у автомобиля сохранены оригинальный двигатель, кузов и рама (при наличии). Чтобы получить статус «классических», транспортные средства должны быть приведены в исходное состояние и получить паспорт о проведении историко-технической экспертизы специалистов, аккредитованных общероссийской спортивной федерацией по автоспорту.

Электронные трудовые книжки

3 марта вступит в силу административный регламент предоставления госуслуги по выдаче сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, содержащихся в его индивидуальном лицевом счете (Постановление Правления ПФ РФ от 21.01.2020 N 46па). Сведения будут выдавать по форме СТД-ПФР. При этом приказ Минтруда от 20.01.2020 № 23н, утвердивший эту форму, начнет действовать только 7 марта.

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7 марта начнет действовать и форма СТД-Р, которую обязаны выдавать работодатели увольняющимся работникам, отказавшимся от ведения бумажной трудовой книжки. Причем выдавать такие сведения они обязаны уже с 1 января. Вот такие у нас коллизии...

Какие еще законы вступят в силу в марте, можно узнать в статье Семь новых законов, которые вводятся в марте 2020 года.