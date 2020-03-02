Какие авто теперь будут облагаться повышенным налогом, а какие – нет

Перечень дорогостоящих автомобилей, облагаемых повышенным транспортным налогом, изменился.

Обновленная версия списка опубликована на сайте Минпромторга.

В список добавили следующие модели:

Chrysler (Pacifica);

Honda (Pilot0;

Mazda (CX-9 Supreme, CX-9 Exclusive и CX-9 Executive);

Subaru (Outback 2.5i-S ES Premium ES, Outback 2.5i-S ES Black Line, Outback 3.6R-S ES Premium ES, Outback 3.6R-S ES Black Line и WRX STI Premium Sport);

Jeep (Cherokee, Grand Cherokee (с объемомдвигателяот 2985 до 6417 куб. см), Wrangler, Wrangler Unlimited).

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Напомним, по нормам НК транспортный налог для авто, включенных в специальный перечень, стоимостью более 3 млн руб. увеличивается на 10 %, для авто дороже 5 млн руб. — вдвое, а для автомобилей дороже 10 млн руб. — втрое.

Одновременно с добавлением в список новых марок машин увеличилось и число включенных в него моделей тех марок, которые фигурировали в нем ранее. В результате общее число моделей автомобилей стоимостью 3–5 млн руб. выросло с 578 до 632 (54), машин стоимостью 5–10 млн руб. — с 446 до 486 (40), стоимостью 10–15 млн руб. — с 97 до 100 (3), машин дороже 15 млн руб. — с 73 до 82 (9), подсчитали в РБК.

Отметим, что ранее Счетная палата указывала на необходимость совершенствования расчета транспортного налога. В частности указывалось на отсутствие в вышеназванном списке таких автомобилей премиального класса как Tesla Motors Model S, Mercedes Benz S63 АМG 4МАТIС LimousineL и Bugatti Veyron Grand Sport.

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Между тем, как видим, эти авто вновь не попали в список и облагаются налогом по обычной ставке.