По каким объектам фирма на УСН платит налог на имущество

Применение УСН организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате налога на имущество организаций (за исключением налога, уплачиваемого в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость в соответствии с НК).

Налогообложению исходя из кадастровой стоимости подлежат объекты недвижимости, включенные в Перечень на начало соответствующего налогового периода. Перечень утверждают региональные власти.

Если здание (строение, сооружение) безусловно и обоснованно определено административно-деловым центром или торговым центром (комплексом) и включено в Перечень, то все помещения в нем, принадлежащие одному или нескольким собственникам, подлежат налогообложению исходя из кадастровой стоимости независимо от отсутствия этих помещений в Перечне.

С учетом изложенного организации на УСН не освобождаются от уплаты налога в отношении объектов налогообложения, включенных в Перечень, в том числе в отношении помещений, расположенных во включенных в Перечень зданиях.

Такое разъяснение дает ФНС в письме № БС-4-21/2741@ от 17.02.2020.