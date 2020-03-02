Мишустину предложили изменить порядок расчета страховых взносов для ИП

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил изменить формулировки статей Налогового Кодекса, устанавливающие порядок исчисления страховых взносов ИП, а так же ввести уменьшение стоимости патента.

Письмо с этими инициативами он направил председателю правительства Михаилу Мишустину, документ имеется в распоряжении ТАСС.

Бизнес-омбудсмен предлагает внести изменения в статью 430 НК, чтобы предприниматели на УСН с объектом «доходы за вычетом расходов» наконец смогли спокойно учитывать расходы при расчете страховых взносов с доходов свыше 300 тыс рублей. Пока им приходится ходить по судам, причем все суды, включая Конституционный, их поддерживают.

Так же Титов предлагает предоставить право налогоплательщикам патентной системы налогообложения уменьшать сумму исчисленного налога на уплаченные страховые взносы, как это предусмотрено по другим специальным налоговым режимам.

Титов в письме напомнил, что второе предложение, по поводу ПСН, было включено в «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» еще при предыдущем составе правительства, однако до сих пор не реализовано.