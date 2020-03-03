И вот сколько денег сэкономили за счет увеличения пенсионного возраста

Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).

Экономию получили за счет сокращения числа получателей страховой пенсии по старости. За девять месяцев 2019 года оно сократилось на 401,3 тысяч человек, что составляет 1,1% от всех получателей страховой пенсии по старости. Изначально первый ощутимый эффект от пенсионной реформы ожидался в 2020 году, он должен был составить около 9 млрд рублей.

По оценкам НРА, в 2020 году бюджет сможет сэкономить 50 млрд рублей.