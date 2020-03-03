Часть страховых взносов переляжет с работодателей на кошельки людей

Доктор экономических наук Никита Кричевский в программе на Радио КП поговорил о популярности удаленной работы, прогрессивной шкале НДФЛ и снижении страховых взносов.

В частности, Кричевский рассказал, что Минфин, скорее всего знает, где найти источники компенсации на случай, если правительство урежет тариф страховых взносов.

Напомним, что недавно министр финансов РФ Антона Силуанова сказал: «Сегодня нагрузка на труд в России запредельная – 30% страховые взносы, плюс 13% налог на доходы физлиц. Для работодателя это тяжело, поэтому возникают всякие схемы уклонения. Мы думаем, как снизить налог на труд, но не знаем, где найти источник компенсации».

Кричевский заявляет, что чиновники знают, откуда брать деньги. И предсказывает, что страховые взносы действительно могут сократить, но сами люди начнут платить больше существующих 13 процентов от зарплаты.

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«Заходите в поисковик, пишете в строке – «социальные взносы в Австрии». Вам тут же выскакивает: социальные взносы – 42%. Франция - та же самая история. Явно больше 30 и 35%. Максимальная ставка, например, в Швеции – 57%, во Франции при годовом доходе свыше 1 или 1,5 миллионов евро – 75% и т.д. В Австрии то же самое, но никак не 13. Тут же возникает вопрос – большая ли нагрузка на труд в России? И тут же возникает ответ – явно не большая, особенно если брать подоходный налог. Потому что взносы – это то, что к нам возвращается. Пусть это возвращается не в тех объемах, на которые мы рассчитываем, но это уже второй вопрос. А то, что касается подоходного налога, есть несколько стран, где подоходный налог ниже. Это Казахстан (там 10%), Черногория (10), а дальше идут страны, где 12, 13. И везде плоская шкала. В странах, которые причисляют себя к относительно богатым и относительно развитым, везде существует шкала прогрессивная, потому что считается, что справедливость идет не оттого, что бедных должно быть меньше, а что средний медианный потребитель должен расти по своим доходам. Потому что медианная единица тянет за собой все остальные. А как медианную поднять? Уменьшить расстояние до наиболее обеспеченных, то есть повысить на них прогрессивный подоходный налог, соответственно, освободить менее зажиточных».

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Где взять средства, если правительство решит снизить ставку страховых взносов? У Кричевского есть один ответ на этот вопрос, и он, по версии экономиста, скорее всего, будет воплощен в жизнь: часть социальных и страховых взносов будем платить мы. То есть страховую нагрузку снизят, к примеру, с 30 до 25, но 5% начнут платить работники из своего кармана.

«С работодателя часть взносов перенесут на работника. Потому что Пенсионный фонд в дефиците. А почему же при таких относительно высоких ставках (хотя они в 1,5 раза меньше, чем в западных странах) у нас пенсионеры так плохо живут? Потому что мы не умеем организовать работу пенсионной системы. Потому что мы считаем, что она у нас организована, а она у нас 15 лет уже существует в дефиците. Вот в 2003 году профицит Пенсионного фонда составил 100 млрд. рублей, а в 2004-м - 66,5. Да, ставка в пенсионную систему была 28%. Но когда ее с 2005 года снизили с 35,6 до 26%, моментально вылез дефицит. И плюс этому дефициту способствовало то, что на волне погашения социальных волнений вследствие монетизации льгот в 2005 году очень быстро в 1,5 раза увеличили базовую часть пенсии. В бюджете денег нет. Где брать эти деньги? Понятное дело, в пенсионных взносах. Это дополнительно увеличило дефицит пенсионной системы. С этим дефицитом мы продолжаем жить на протяжении уже 15 лет. При этом Алексей Леонидович Кудрин тогда говорил, что снижение с 35,6 до 26 ЕСН будет способствовать выходу работодателей из тени. Но как можно выйти из тени, если ты должен заплатить 26% взносов и 13% подоходного налога, а процент по обналичке тогда был в пределах 2-3% от суммы? Естественно, все оставались там. Ты хоть снижай до 15, до 20, но ты все равно 2 не перебьешь. И только в последние годы более-менее здесь ситуация нормализовалась».

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Кричевский также говорит готовит самозанятых к тому, что и они начнут платить взносы.